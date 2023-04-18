Леонид Пасечник поблагодарил Владимира Путина за посещение штаба национальной гвардии «Восток» в ЛНР

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил Владимира Путина за посещение штаба национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Леонид Пасечник добавил, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России стремится лично увидеть ситуацию «как она есть». Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— Поездка не была объявлена заранее. Внезапный визит Президента – еще одно подтверждение вовлеченности нашего лидера в ход специальной военной операции. Он стремится лично увидеть ситуацию «как она есть». Это подход, позволяющий максимально быстро узнать любые проблемы и реагировать на них. И его необходимо брать как образец руководителям всех уровней, — отметил Пасечник.

Врио Главы Республики добавил, что визит Президента состоялся в дни светлого праздника Пасхи, и это особенно значимо.

— Личный пример Президента вдохновляет. Засучить рукава и работать, поддерживать на фронте ребят – вот что необходимо для общей Победы! Особенно приятно, что визит состоялся в дни светлого праздника Пасхи. А переданные им в дар копии икон прибавят сил в нашей борьбе за великую Россию, нашу Родину – мать! — довил Пасечник.

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