Новые недра в Донбассе могут начать осваивать через аукционы

Донбасс всегда славился обильными месторождениями полезных ископаемых. Фото: ТГ/Ежиков

Разрешения на разработку новых недр в Донецкой Народной Республике могут начать выдавать через аукционы. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе федерального агентства по недропользованию.

Там отметили, что Донбасс всегда славился обильными месторождениями каменного угля, железных руд и соли.

- Сегодня рассматривается возможность лицензирования новых участков недр на территории ДНР путем проведения аукционов в соответствии с законодательством РФ, - рассказали в Роснедрах.

Уточняется, что до 1 января 2025 года в ДНР разрешено использовать для работы с недрами документы, которые были выданы до момента вхождения Республики в состав РФ, а также украинского образца. Однако эти бумаги не подлежат переоформлению или продлению. В течение указанного срока времени недропользователи региона могут подать заявку о предоставлении им права пользования участками недр и получении российских лицензий. Такие правила были установлены согласно постановлениям Правительства России, принятым в феврале 2023 года. Ранее сообщалось, что в ДНР определят перспективные участки для поиска полезных ископаемых.

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