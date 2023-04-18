В ЛНР провели тестовый запуск мобильного интернета

Жителям вернут востребованную услугу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганске провели тестовый запуск мобильного интернета, вскоре к услуге будут подключены и другие районы и города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Леонид Пасечник.

Он напомнил, что в ходе недавней прямой линии с населением к нему поступило очень много вопросов о работе мобильного интернета. Глава региона пообещал жителям, что услугу вернут.

- Начинаем тестовый запуск с города Луганска, где услуга станет доступна с сегодняшнего дня. Далее - поэтапно будем подключать другие города и районы нашей Республики, за исключением территорий, находящихся в непосредственной близости к линии боевого столкновения, - заявил глава региона.

По словам Пасечника, еще остается много неразрешенных вопросов, с которыми к нему обращаются луганчане.

- К сожалению, ответить лично каждому не могу. Но все ваши обращения, в том числе адресные, обработаны и направлены в профильные министерства и ведомства. Ищем пути решения. Держу вопрос на контроле, - уточнил он.

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