Над Донецком сбили американский беспилотник с поражающими элементами

Российские военные смогли нивелировать угрозу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы российской противовоздушной обороны сбили над Донецком беспилотный летательный аппарат производства США. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что вражеский дрон нес на небе боеприпас с поражающими элементами. Беспилотник пролетал над Киевским районом столицы ДНР.

- В Киевском районе Донецка сбили американский беспилотник, внутри которого были поражающие элементы, - проинформировали в Штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские артиллеристы обнаружили и уничтожили три вражеских опорных пункта, расположенных под Донецком.Удары были нанесены по «опорникам» и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Они располагались в Марьинке, Новомихайловке и Карловке. Сообщается также, что украинская армия понесла потери в личном составе и военной технике.

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