Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 апреля 2023 11:05

Над Донецком сбили американский беспилотник с поражающими элементами

Уничтожить угрозу удалось благодаря оперативному реагированию сил противовоздушной обороны
Ирина ДМИТРИЕВА
Российские военные смогли нивелировать угрозу

Российские военные смогли нивелировать угрозу

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы российской противовоздушной обороны сбили над Донецком беспилотный летательный аппарат производства США. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что вражеский дрон нес на небе боеприпас с поражающими элементами. Беспилотник пролетал над Киевским районом столицы ДНР.

- В Киевском районе Донецка сбили американский беспилотник, внутри которого были поражающие элементы, - проинформировали в Штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские артиллеристы обнаружили и уничтожили три вражеских опорных пункта, расположенных под Донецком.Удары были нанесены по «опорникам» и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Они располагались в Марьинке, Новомихайловке и Карловке. Сообщается также, что украинская армия понесла потери в личном составе и военной технике.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ атаковали Кировский район Донецка, погибла женщина

Еще один мирный житель получил ранения (подробнее)