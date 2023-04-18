Пушилин обсудил с Лукашенко вопросы сотрудничества в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве

Денис Пушилин выразил признательность белорусской стороне за гостеприимство. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске обсуждал вопросы сотрудничества в важных для региона сферах жизнеятельности.

- Обсудили взаимовыгодное сотрудничество нашего региона и Республики Беларусь в различных аспектах, в том числе в области сельского хозяйства с учетом высоких компетенций Беларуси, а также в сфере промышленности и строительства в связи с большими объемами восстановления ДНР, - проинформировал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что Лукашенко сделал акцент на готовности Беларуси оказать помощь жителям Республики в вопросах восстановления и нормализации жизни и поблагодарил за продуктивный разговор и традиционное белорусское гостеприимство.

Денис Пушилин также выразил признательность белорусскому лидеру за приглашение осуществить официальный визит в братскую страну. И напомнил, что донецкая делегация далеко не впервые посещает Минск, стороны уже связывает определенная история. В течение более чем шести лет здесь проходил переговорный процесс с Киевом. Врио Главы ДНР поблагодарил Александра Лукашенко и Республику Беларусь за предоставление такой переговорной площадки.

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