В регионе продолжается специальная военная операция. Фото: ЛИЦ

Российские артиллеристы обнаружили и уничтожили три вражеских опорных пункта, расположенных на марьинском и авдеевском направлениях. Об этом сообщили в пресс-центре группировки «Юг».

Там уточнили, что удары были нанесены по «опорникам» и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Они располагались в Марьинке, Новомихайловке и Карловке. Сообщается также, что украинская армия понесла потери в личном составе и военной технике.

Напомним, ранее стало известно, что жителям Украины отказывают в лечении в больницах из-за большого наплыва раненых солдат ВСУ. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что в Харьковской и Днепропетровской областях все медицинские учреждения переполнены украинскими военнослужащими. В связи с этим местные жители не могут получать квалифицированную помощь.

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