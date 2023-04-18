Более 20 детей из прифронтовых районов ЛНР пройдут курс восстановительного лечения в Подмосковье

Дети и мамы из прифронтовых территорий ЛНР пролечатся в санатории «Клязьма». Фото: ТГ/Мирошник

Двадцать три ребенка и семнадцать мам из Северодонецка, Кременной и других прифронтовых районов ЛНР отправились на курс восстановительного лечения в подмосковное Пушкино в санаторий Федерального медико-биологического агентства «Клязьма». Об этом сообщил в своем телеграм-канале общественный деятель Родион Мирошник.

Он уточнил, что группа проведет под наблюдением врачей 21 день, и после глубокой диагностики пройдет индивидуальные курсы лечения и получит профессиональные консультации специалистов, включая медицинских психологов и реабилитологов.

- Для большинства детей, отправившихся в «Клязьму», присутствие войны и всего с ней связанного стало неотъемлемой частью их жизни. Это не может не отразиться на здоровье и на психике детей. Они нуждаются в профессиональной помощи, заботе и поддержке, - пояснил Мирошник.

По словам общественника, что это уже вторая группа, которая прибыла в Подмосковье благодаря совместной акции Федерального медико-биологического агентства и гуманитарного проекта «Помогаем нашим». Первая группа мам и детей была из Горловки. Они уже прошли курс лечения и вернулись домой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Эмиль Фисталь: Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии переходит на федеральный уровень

Правительство РФ сделало ставку на создание по всей стране центров оказания высокотехнологичной медицинской помощи (подробнее)