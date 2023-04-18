Сертификаты на материнский капитал получили уже более 6 тысяч семей на Луганщине

Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий или учебу ребенка, а также положить в накопительную часть пенсии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Луганской Народной Республике сертификаты на материнский капитал смогли получить уже более 6 тысяч семей. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Республике.

- Более шести тысяч родителей в ЛНР уже получили материнский капитал, - заявили там.

Напомним, что оформление маткапитала и ежемесячного соцпособия на ребенка на территории Луганщины стало возможно с 1 января. Первый оформленный в ЛНР сертификат на материнский капитал вручили 23 января в Луганске.

Размер маткапитала в этом году равен 586,9 тысячи рублей на первого и 775,6 тысячи рублей на второго ребенка - при условии, что семья не получала сертификат на первенца. Если же получила, то сумма при рождении второго ребенка составит 188,6 тысячи рублей. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий, учебу ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно положить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на ребенка до 3-х лет.

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