Марочко: ВСУ обстреляли из РСЗО собственные позиции на юго-западе Артемовска

Свои позиции украинские боевики оборудуют в домах мирных жителей. Фото: ТГ/Пушилин

Украинские боевики нанесли массированный удар по собственным позициям на юго-западе Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что огонь велся из ракетных систем залпового огня и был направлен на дома мирных жителей.

- На юго-западе населенного пункта Артемовск, по позициям ВФУ, расположенным в домах мирных граждан, был нанесен массированный удар из РСЗО, - отметил подполковник.

По словам Марочко, удар по городу был нанесен с северо-западного направления из населенного пункта Богдановка. Это село сейчас находится под контролем Киева.

Напомним, ранее Марочко заявил, что жителям Украины отказывают в лечении из-за наплыва раненых солдат ВСУ. По словам подполковника, медучреждения переполнены украинскими силовиками, свободных койко-мест в больницах нет.

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