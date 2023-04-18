Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР

Президент России Владимир Путин посетил штаб Нацгвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

- Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, - проинформировали там.

Сообщается, что президент России поздравил военнослужащих со светлым праздником Пасхи и подарил им копии икон.

В пресс-службе отметили, что глава государства побывал также в Херсонской области. И уточнили, что поездки в новые регионы, как и совещания в штабах «Днепр»и «Восток», заранее не готовились. Российский лидер попросил военачальников доложить про обстановку на херсонском, запорожском и луганском направлениях.

Стоит сказать, что это первый визит Владимира Путина в Луганскую Народную Республику. В предыдущий раз президент РФ был с поездкой в новых регионах России 19 марта, когда посетил Мариуполь.

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