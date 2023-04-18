ВСУ обстреляли Александровку в пригороде Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО

Александровка находится в непосредственной близости с Марьинкой (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вечером 17 апреля вооруженные формирования обстреляли поселок Александровка, что в пригороде Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, украинские боевики открыли огонь по Александровке в 22:00 с района населенного пункта Максимильяновка, выпустив по поселку 10 ракет из реактивной системы залпового огня.

В результате обстрела повреждения получили три частных дома. Два по улице Ленина и один по улице Горького.

Ранее в СЦКК сообщали об обстреле поселка Старомихайловка. По этому населенному пункту украинские вооруженные формирования выпустили пять 122-миллиметровых снарядом со своих позиций в районе Красногоровки. В результате обстрела в Старомихайловке повреждены два жилых дома по улице Марченко.

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