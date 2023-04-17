В Саранске открылась фотовыставка «Донбасс: назад в будущее»

На фотографиях запечатлены узнаваемые места ДНР, а также сцены из жизни дончан. Фото: ДАН

В административном центре Республики Мордовия открылась выставка фотографий «Донбасс: назад в будущее», где представлены работы донецких фотокорреспондентов, а также фотографии из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

— Всего на выставке представлено 300 фотографий, на которых запечатлены исторические виды шахтерского края и его жители — пожарные, горняки, строители, военные, студенты и юнармейцы. В частности, на снимках узнаваемы привокзальная площадь и центральная площадь Ленина в Донецке, драмтеатр и новые кварталы Мариуполя, мемориал «Саур-Могила», — отметили в агентстве.

Организаторы фотовыставки добавили, что экспозиция разделена на четыре части, каждая из которых представлена в отдельном зале. Это первый в Мордовии масштабный выставочный проект, посвященный Донбассу.

Напомним, что в Саранске также подписали соглашение о сотрудничестве Донецкого и Мордовского краеведческих музеев. Сотрудничество предполагает, в том числе, обмен выставками.

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