16 одаренных детей ЛНР вернулись с отдыха в детском лагере «Орленок»

Дети Республики еще два раза в 2023 году поедут в детский лагерь «Орленок». Фото: пресс-служба лагеря

Со смены в детском лагере «Орленок» вернулись 16 одаренных детей Луганской Народной Республики. На вокзале их встретила заместитель министра образования и науки ЛНР Лейла Зотова. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

— Впереди ещё два выезда — летом и осенью. А также семь выездов в «Артек» по 130 человек. И очень большая программа по линии регионов-шефов и университетских смен. Все это проводится министерством образования и науки в рамках наших интеграционных мероприятий при очень существенной поддержке федеральных органов исполнительной власти, — добавила Зотова.

Напомним, что в Луганской Народной Республике начали работу и другие российские федеральные проекты для детей и молодежи, среди которых движение «Движение первых». Ранее в Луганском учебно-воспитательном комплексе № 50 имени А.В.Федорчука открылась двухсотая ячейка РДДМ.

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