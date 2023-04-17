Спецподразделения Росгвардии изъяли более 35 тысяч боеприпасов, оставленных ВФУ в ЛНР

Тайники с боеприпасами находят по всей территории Республики (архивное фото). Фото: МВД ЛНР

Специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации изъяли в ЛНР порядка 35 тысяч боеприпасов, оставленных украинскими боевиками. Их находили в тайниках и схронах, а также изымали у предполагаемых пособников ВСУ в ходе оперативно-профилактических мероприятий. Об этом сообщили пресс-службе Росгвардии.

— Обнаружено свыше 34 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, более 400 артиллерийских снарядов и 550 взрывателей и запалов к ним, свыше 200 ручных гранат, 160 мин и порядка 10 кг взрывчатых веществ, а также пять гранатометов и более 200 выстрелов к ним, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее на заброшенном предприятии в ЛНР обнаружили тайник с двумя тысячами боеприпасов. Тайник располагался на территории заброшенной станции в поселке Донецкий, что относится к Кировску. Здесь в свое время находились подразделения ВСУ.

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