Строители из Липецка благоустроили парк в Володарском

Специалисты установили новые детские площадки в парке. Фото: t.me/russian_center

Регион-шеф Липецкая область благоустроила центральный парк в населенном пункте Володарское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе «Русского центра».

— Липецкие строители преобразили центральный парк в Володарском. Также на 2023 год Липецкая область запланировала восстановление трех школ, детского сада, трех объектов водоснабжения и четырех объектов благоустройства, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что регионы продолжают помогать городам и районам Донецкой Народной Республики с восстановлением жилых домов и инфраструктуры. За год Магаданская область восстановила в Ждановке 29 объектов, среди которых школы, детские сады и дороги.

Тем временем зампред Правительства России Марат Хуснуллин рассказал о перспективах восстановления спортивных объектов в ДНР и ЛНР. В текущем году специалисты планируют отремонтировать 20 спортивных учреждений в новых регионах страны.

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