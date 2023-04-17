Мастер спорта СССР Савелий Янгичер избран председателем Мариупольской федерации самбо

Ранее зал самбо открылся в Макеевке. Фото: ЕР ДНР

В Мариуполе прошло учредительное собрание городской федерации самбо Мариуполя. Зал самбо открыли в школе имени генерала Романа Кутузова. Председателем Мариупольской городской федерации самбо избран мастер спорта СССР, тренер Савелий Янгичер. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике.

— У нас федеральный проект «Zа Самбо», но мы поддерживаем все виды единоборств. И к 1 сентября откроется еще школа дзюдо «Турбостроитель» имени заслуженного тренера СССР, мастера спорта Анатолия Рахлина, — отметил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета также доставил самбистам ковер, форму и спортинвентарь.

Напомним, что ранее в рамках проекта «Zа самбо» в Макеевском городском центре физического здоровья населения «Спорт для всех».

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