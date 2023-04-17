Донецкий краеведческий музей заключил соглашение о сотрудничестве с Мордовским краеведческим музеем

Музеи смогут, в том числе, обмениваться выставками. Фото: ДАН

Донецкий республиканский краеведческий музей заключил соглашение о сотрудничестве с Мордовским республиканским краеведческим музеем имени И. Д. Воронина. Со стороны ДНР документ о сотрудничестве подписала генеральный директор ДРКМ Марина Максимчук. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

— Мы сейчас очень активно работаем с музеями Российской Федерации и со многими заключаем такие соглашения, поскольку у музеев всегда есть точки пересечения. Так получилось и с саранским музеем, что есть в истории точки соприкосновения: и в современной, и в прошлой. Ну и, как правило, работаем по разным направлениям: выставочной работе, обмену выставками, научно-фондовой работе», — рассказала главный хранитель фондов ДРКМ Лина Гармаш.

Сотрудники музеев провели круглый стол «От общего прошлого — к общему будущему», где поделились своими достижениями и наработками, представили подборку экспонатов, в том числе фотографии.

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