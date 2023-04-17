В ДНР определят перспективные участки для поиска полезных ископаемых

Собранные геологические данные проанализируют, чтобы найти новые источники полезных ископаемых. Фото: Пушилин/ТГ

Федеральное агентство по недропользованию займется изучением геологической информации о Донецкой Народной Республике. Это поможет обнаружить потенциальные участки для поиска полезных ископаемых в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе агентства «Роснедра».

— В настоящее время ведется работа по восстановлению, сбору, анализу и систематизации имеющейся и сохранившейся фондовой геологической информации. Проводится анализ и ревизия материалов с целью выбора площадей, перспективных для проведения региональных и поисковых работ за счет средств федерального бюджета, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в Республике наладили добычу ископаемых, необходимых для восстановления поврежденных боями домов. В освобожденном Володарском районе ДНР наладили добычу семи видов ископаемых, в числе которых гранит, бутовой камень, вермикулит, кварц, известняк и другое.

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