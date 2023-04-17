В ДНР дан старт добровольческому проекту «Мирный десант»

Добровольцы займутся развитием патриотизма и профориентацией школьников в регионе. Фото: Шатов/ТГ

Всероссийский добровольческий патриотический проект «Мирный десант» начал работу в Донецкой Народной Республике. Работа проекта включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи. Об этом рассказал глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

— Первая локация — город Шахтерск. Для ребят на пять дней запланированы мероприятия по благоустройству территории города и памятных мест, помощь мобилизованным семьям, мастер класс по прикладному искусству с младшими школьниками, написание писем участникам СВО, — отметил глава города.

Напомним, что ранее добровольцы благоустроили и сам мемориальный комплекс «Саур-Могила». Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» убрали мусор и помыли монументы на территории мемориала.

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