К 1 сентября в Мариуполе благоустроят территорию самого крупного парка

В парке построят велодорожки и обустроят места для пикников. Фото: Хуснуллин/ТГ

Специалисты из России продолжают восстанавливать Мариуполь, в том числе городскую среду. Строители планируют благоустроить крупнейший парк города к 1 сентября. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— К 1 сентября преобразится вся территория самого большого общественного пространства в Мариуполе – Приморского парка. На площади более 78 га восстановим асфальтовое покрытие центральной аллеи и все 19 километров пешеходных дорожек, а также обустроим спортивные и детские площадки, беговые полосы и велодорожки, пикниковые зоны, — отметил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что в дальнейшем специалисты планируют благоустроить 2,5 км набережной и пляж.

Напомним, что министр образования и науки ДНР посетила стройплощадку будущего технопарка «Кванториум» в Мариуполе. Образовательный центр для детей планируют открыть к 1 сентября. Сейчас специалисты уже проложили коммуникации и выровняли стены в здании, где будет располагаться технопарк.

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