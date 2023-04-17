Еще один мирный житель подорвался на мине «Лепесток» на кладбище поселка Грабари в Донецке

Посещение некоторых кладбищ в ДНР может быть опасно для здоровья и жизни (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Стало известно об еще одном пострадавшем мирном жителе, который подорвался запрещенной противопехотной мине «Лепесток» на территории кладбища поселка Грабари в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— К сожалению, еще одной жертвой подрыва на мине ПФМ «Лепесток» стала женщина 1979 года рождения, которая пострадала на территории кладбища поселка Грабари. По состоянию на 17 апреля зарегистрировано 111 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток», — отметили в ведомстве.

Ранее в СЦКК ДНР сообщили мужчине, который пострадал в результате детонации мины на том же кладбище.

Напомним, что ранее МВД ДНР расширили список кладбищ, которые опасно посещать. Его дополнили объектами Горловки, Волновахи, Докучаевска и пригородов Донецка.

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