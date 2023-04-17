Министр образования и науки ДНР посетила стройплощадку будущего технопарка «Кванториум» в Мариуполе

Специалисты уже проложили все коммуникации в здании будущего технопарка. Фото: Колударова/ТГ

Глава министерства образования и науки Донецкой Народной Республики посетила строительную площадку в Мариуполе, где силами российских специалистов возводят детский технопарк «Кванториум». Образовательный центр планируют запустить к 1 сентября. Об этом Ольга Колударова рассказала в своем телеграм-канале.

— Юные мариупольские кванторианцы смогут заниматься в различных научных и технических кружках, вместе со своими наставниками разрабатывать реальные проекты на высокотехнологичном современном оборудовании, учиться работать в команде и применять полученные знания на практике, — отметила министр.

Глава Минобрнауки добавила, что строители уже проложили коммуникации и выровняли стены в здании, где будет располагаться технопарк.

— Бригадой специалистов-строителей из Российской Федерации полным ходом ведутся работы по реконструкции здания будущего детского техноцентра, уже проложены коммуникации, выровнены полы и стены, проведена подготовка к отделочным работам. На сегодня определен весь спектр работ, дающих возможность уже к первому сентября запустить долгожданный детский Кванториум, — отметила Колударова.

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