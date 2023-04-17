К 1 сентября в Мариуполе откроют школу дзюдо имени заслуженного тренера РФ Анатолия Рахлина

Андрей Турчак и Денис Пушилин встретились с мариупольскими спортсменами. Фото: Администрация Главы ДНР

Секретарь Генсовета Единая Россия», первый зампредседателя Совфеда Федерального Собрания РФ Андрей Турчак и временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретились с мариупольскими спортсменами. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

- У нас федеральный проект «Zа самбо», но мы поддерживаем все виды единоборств: дзюдо, греко-римскую борьбу, вольную борьбу, - цитирует пресс-служба АГ ДНР Андрея Турчака.

Андрей Турчак отметил, что в Мариуполе к 1 сентября откроют школу дзюдо имени заслуженного тренера РФ Анатолия Рахлина.

- Не уделять сейчас внимание спорту, важным проектам, таким как «Zа самбо», было бы неправильно. Мы сейчас должны думать о детворе, должны думать о следующих поколениях. Это действительно то, на чем мы сейчас обязаны концентрировать внимание, - подчеркнул врио Главы ДНР Денис Пушилин.

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