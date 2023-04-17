Девять спортсменов из ДНР получили звания мастеров спорта России

Интеграция республиканских спортсменов в российский спорт продолжается. Фото: Толстыикина/ТГ

Первые девять спортсменов из Донецкой Народной Республики получили звания мастеров спорта России. Среди них три пловца, три боксера, а также атлеты. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Три спортсмена — Владислав Максуров, Сергей Крюков и Диана Романченко — представляют плавание, еще три человека — Антон Якубкин, Владислав и Станислав Максюченко — занимаются боксом, Егор Михайлов и Владислав Коваленко достигли высоких результатов в тяжелой атлетике, а Никита Коваленко — в легкой атлетике, — отметила вице-премьер.

Толстыкина добавила, что Республика гордится своими спортсменами.

Напомним, что для развития спорта в Республике Правительство России планирует восстановить еще 20 спортобъектов в ДНР и ЛНР. Сейчас сразу в трех детско-юношеских спортивных школах Мариуполя сейчас идет ремонт.

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