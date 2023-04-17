Состояние детей остается тяжелым: Врачи сообщили, как чувствуют себя двое подростков, подорвавшихся накануне в ЛНР

Подростки поступили в больницу с черепно-мозговыми травмами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятнадцатилетние подростки, подорвавшиеся накануне у поселка Новодарьевка в ЛНР, находятся сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

- На данный момент состояние детей остается тяжелым, предстоят сложные оперативные вмешательства, - уведомила она.

По словам Пащенко, вначале медики доставили двоих пострадавших в Ровеньковскую центральную городскую больницу. Подростки поступили в тяжелом состоянии с открытой и закрытой черепно-мозговыми травмами. Им оказали первичную медико-санитарную помощь и сделали операции. В дальнейшем детей отправят санавиацией в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи поселка городского типа Новодарьевка, относящегося к городу Ровеньки, серьезно пострадали двое подростков. Они подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Как сообщили в МЧС ЛНР, это случилось вчера вечером в районе Вальяновского щебкарьера.

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