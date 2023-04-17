Завершилось строительство нового многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Мариуполе

В Мариуполе ввели в эксплуатацию еще один новый дом на 70 квартир. Фото: «Единый заказчик»

В Мариуполе завершили строительство еще одного многоквартирного жилого дома. Он расположен на проспекте Строителей. Об этом сообщили «КП» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Там уточнили, что общая площадь девятиэтажного объекта составляет почти 8 тысяч квадратных метров. В доме расположены 70 комфортных одно-, двух- и трехкомнатных квартир с функциональной планировкой и просторными комнатами.

- Все они сдаются с чистовой внутренней отделкой, оборудованы сантехникой и электроплитами, - рассказали в компании, отметив, что в ближайшее время будущим собственникам квартир начнут выдавать ключи.

Сообщается также, что строители обустроили и придомовую территорию, оборудовав ее современной детской площадкой и парковкой. Кроме того, в доме установлены два безопасных лифта и предусмотрено место для консьержа.

Напомним, ранее «Единый заказчик» сдал в эксплуатацию новые корпуса домов на проспекте Ленина, улицах Иртышская и Каффайская. Жителям Мариуполя уже выдают ключи от этих квартир. Кроме строительства нового жилья, компания также проводит ремонт жилфонда города. Восстановительные работы сейчас идут более чем в 1600 многоквартирных домах.

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