Мирный житель подорвался на одном из кладбищ в Донецке

Кладбище расположено в поселке Грабари Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мирный житель пострадал от детонации мины «Лепесток» в западной части Донецка. Мужчина отправился в пасхальные дни на кладбище, расположенное в поселке Грабари Куйбышевского района. Более точную информацию обнародовали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- На территории кладбища поселка Грабари в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1972 года рождения, - проинформировали там, отметив, чтог всего на таких противопехотных минах с лета прошлого года в регионе подорвались 110 жителей, трое из которых скончались.

Напомним, ранее в ДНР опубликовали список кладбищ, опасных для посещения. Их не рекомендуют посещать в связи с повышенным риском обстрелов ВСУ, а также принимая во внимание опасность, которую представляют для граждан неразорвавшиеся боеприпасы и противопехотные мины «Лепесток», используемые украинскими боевиками для дистанционного минирования территорий.

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