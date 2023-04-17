Жителей ЛНР призвали принять участие в онлайн-голосовании по благоустройству территорий

В Республике будут создавать современные пространства и комфортные места, где можно отдохнуть всей семьей и приятно провести время Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жителей Луганщины пригласили поучаствовать в онлайн-голосовании в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". О его реализации рассказал в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он уточнил, что в этом году Республика впервые была принята в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" национального проекта, и теперь ее жители смогут принять участие во всероссийском онлайн-голосовании по благоустройству территорий.

- На очередном заседании региональной рабочей группы были определены восемь городов и районов, которые представят нашу Республику. Важно, что их жители в ходе открытого голосования сами определят те общественные пространства, которые они считают нужным преобразить, - отметил он.

По словам Пасечника, в дальнейшем в аналогичные программы также будут вовлекаться остальные территории ЛНР.

Голосование уже началось. Участие в национальном проекте позволит населению создавать современные пространства и комфортные места, где можно отдохнуть с семьей и приятно провести время.

- Это важнейшая составляющая возвращения наших граждан к полноценной мирной жизни, - подчеркнул глава региона.

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