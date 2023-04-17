В ДНР планируют использовать дорожно-строительную и коммунальную технику от Ковровского электромеханического завода

Несколько мини-погрузчиков уже отправили в Докучаевск. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике могут использовать технику и оборудование от Ковровского электромеханического завода. Такую возможность прорабатывают в холдинге «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех». Об этом сообщили ДАН в пресс-службе компании.

- Холдинг «Высокоточные комплексы» прорабатывает вопросы использования в регионе дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования, которая серийно производится Ковровским электромеханическим заводом. Это универсальные мини-погрузчики и тракторы, выпускаемые под маркой Ant, и навесное оборудование к ним, - заявили там, добавив, что данные машины зарекомендовали себя как надежные, качественные и недорогие.

Уточняется, что завод уже отправил несколько мини-погрузчиков Ant 1000 в город Докучаевск, шефство над которым осуществляет Владимирская область.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР предложили крупнейшим производителям стройматерилов развернуть свои производства в регионе. Ближайшие пятнадцать-двадцать лет в Республике ожидается строительный бум.

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