В ЛНР наградили медиков, участвующих в медосмотрах детей

Медработникам вручили республиканские и ведомственные награды. Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике наградили медиков, которые участвовуют в проведении детских медосмотров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Леонид Пасечник, который вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и министром здравоохранения России Михаилом Мурашко вручил медработникам республиканские и ведомственные награды.

Руководитель Республики поблагодарил медиков за оказанную помощь.

- Проведена действительно огромная работа, которая позволила выявить патологии на ранней стадии и вовремя начать лечение. От себя лично и всех жителей Луганщины хочу выразить медицинским работникам слова огромной благодарности за оказанную помощь в таком важном деле, за самоотверженность и стойкость! - написал он.

Тем временем в ДНР профилактический медосмотр прошли более 70 тысяч детей. Патологии были впервые выявлены у более чем 50 тысяч ребят.

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