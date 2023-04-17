Жителей ДНР ожидают заморозки и шквалистый ветер

Столбики термометров опустятся до -1...-2 градуса по Цельсию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На территории ДНР ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют снижение температуры и шквалистый ветер. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

Там уточнили, что столбики термометров опустятся до -1...-2 градуса по Цельсию. В регионе сохранится малооблачная погода, однако порывы ветра достигнут более 10 метров в секунду.

- Во второй половине ночи и утром 17 апреля в Донецкой Народной Республике сохранятся местами заморозки -1..-2°. 17 апреля 2023 года в Донецкой Народной Республике и городе Донецке сохранится порывистый ветер 15-20 м/с, в Приазовье днем порывы 25-30 м/с. По акватории Азовского моря сохранится сильный и очень сильный восточный ветер 15-20 м/с, днем порывы 25-30 м/с. Высота волн 13-15 дм, - говорится в сообщении метеослужбы.

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