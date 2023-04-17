ВСУ возобновили обстрелы Донецка после ночи затишья

Украинские боевики вновь открыли огонь по городу. Фото: ДНР онлайн

После ночи затишья украинские боевики открыли огонь по Донецку. Под обстрелами оказались Петровский и Куйбышевский районы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в 8:50 ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Петровскому району Донецка. Огонь велся со стороны оккупированной ими Ильинки. В 09:00 со стороны Тоненького по Куйбышевскому району были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм. Данных о пострадавших и повреждениях нет.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР пятнадцать раз, выпустив в ее направлении 80 боеприпасов. Под огонь попали Донецк, Горловка, Макеевка и Еленовка. Противник использовал реактивные системы залпового огня и артиллерию калибром 155 и 152 миллиметров. Обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения.

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