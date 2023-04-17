Предварительное голосование «Единой России» в ДНР: Началась регистрация избирателей

Желающие принять участие в голосовании могут зарегистрироваться до 26 мая. Фото: ТГ/Пушилин

Предварительное голосование «Единой России» в ДНР стартовало. Оно пройдет с 22 по 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Там отметили, что желающие принять участие в голосовании могут зарегистрироваться до 26 мая на сайте PG.ER.RU с аутентификацией через «Госуслуги». Это сделано для защиты персональных данных избирателей и легитимности самой процедуры.

Принять участие в электронном предварительном голосовании «Единой России», а в Республике - еще и очно, смогут все совершеннолетние граждане. Но при условии, что они прописаны на территории региона или населенного пункта, где пройдут выборы.

- Ежегодно количество людей, которые участвуют в процедуре, растет. В 2018 году электронное предварительное голосование прошло впервые. Тогда в нем участвовало почти 140 тысяч человек. В прошлом году было уже более 1,2 миллиона избирателей, - отметили в пресс-службе «Единой России».

Напомним, в Донецке открылось местное отделение Всероссийской партии «Единая Россия». Его возглавил глава администрации города Алексей Кулемзин. Всего команда партии насчитывает 17 тысяч членов.

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