Москалькова: Россия отомстит за удары ВСУ по Донецку в пасхальную ночь

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Россия отомстит за удары ВСУ по Донецку в пасхальную ночь. Об этом заявила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Правозащитница назвала виновных "безбожными сволочами" и рассказала, что под обстрелом оказался центральный собор столицы ДНР.

- Прилеты зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где в этот момент шла служба, и крытым рынком. Безбожные сволочи в своем репертуаре - бьют по мирному населению… Отомстим! - написала омбудсмен, добавив, что в Донецке в результате обстрела погибла беременная женщина, еще троих пострадавших забрала скорая помощь.

Напомним, 16 апреля во время пасхальной всенощной вооруженные формирования Украины обстреляли район Кафедрального собора в центре Донецка. Погибла женщина и пострадали 6 человек, в том числе один из священнослужителей. С ранениями различной степени тяжести они госпитализированы в больницы города.

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