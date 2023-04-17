В ЛНР пасхальные богослужения посетили свыше 50 тысяч человек

Жители Республики встретили светлый праздник радостно и достойно
Фото: ИВАНОВА Диана
В Луганской Народной Республике отмена комендантского часа в пасхальную ночь позволила жителям посетить храмы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Леонид Пасечник.
- Отмена комендантского часа позволила 28 000 прихожан в 22 городах и районах Республики прийти в храмы и отстоять всенощную службу. В шести районах ограничились вечерними и утренними службами, - проинформировал он, отметив при этом, что враг особенно жесток на праздники и риски провокаций были слишком высокими.
Глава региона уточнил, что в 278 храмах Республики светлый праздник Пасхи встретили более 50 тысяч человек. Леонид Пасечник поблагодарил всех, кто смог обеспечить их безопасность.
Руководитель Республики также рассказал, что вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил несколько храмов, расположенных в Луганске.
- Настоятели и прихожане поделились надеждами, проблемами и ожиданиями от будущего, - отметил он.
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