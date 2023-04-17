Двое подростков подорвались на мине вблизи поселка Новодарьевка в ЛНР

ЧП произошло вечером 16 апреля в районе Вальяновского щебкарьера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вблизи поселка городского типа Новодарьевка, относящегося к городу Ровеньки, серьезно пострадали двое подростков. Они подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло вчера вечером в районе Вальяновского щебкарьера.

- В приемное отделение Ровеньковской ЦГМБ доставлены двое подростков с диагнозом: минно-взрывная травма, - проинформировали в ведомстве.

В министерстве уведомили, что одного из несовершеннолетних госпитализировали в операционное отделение с проникающим осколочным ранением грудной клетки, повреждением левого легкого и сосудистого левого пучка. Второй находится в травматологии.

Напомним, днем ранее близи Северского Донца в Славяносербском районе в результате подрыва на мине пострадал мужчина. Он получил множественные осколочные ранения и лишился стопы.

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