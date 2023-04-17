Жители ДНР смогут принять участие в развитии родных городов

Жители Донецка смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2024 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике запустили федеральную программу по формированию комфортной городской среды. Жителей Республики приглашают проголосовать за те объекты, которые благоустроят в следующем году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что 15 апреля стартовало рейтинговое голосование. Жители смогут выбрать именно то место в своем городе, которое, по их мнению, необходимо привести в порядок. Проголосовать можно как как очно, так и на портале Госуслуги по ссылке https://80.gorodsreda.ru/.

Те объекты, которые наберут больше всего голосов, войдут в федеральную программу «Комфортная городская среда». И в 2024 году там начнется благоустройство.

- Обязательно участвуйте в голосовании, творите мир вокруг себя своими руками! - призвал горожан мэр.

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