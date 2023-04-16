Число жертв сегодняшнего ракетного удара по району Кафедрального собора в Донецке достигло восьми

Украинские боевики нанесли по центру столицы Республики ракетный удар. Фото: СЦКК ДНР

16 апреля во время всенощного пасхального богослужения вооруженные формирования Украины обстреляли район Кафедрального собора в центре Донецка.

- В результате по улице 50-летия СССР погибла женщина 1966 г.р. Ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей: мужчины 1961,1965 и 2002 г.р., женщины 1953, 1967, 1947 и 1945 г.р., - говорится в сообщении Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным военных экспертов, ВСУ нанесли массированный удар из реактивных систем залпового огня со своих позиций в районе Невельского. Они применили переданные странами НАТО осколочные ракеты, произведенные в Словакии, JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) калибром 122 миллиметра.

- Зоны ответственности: 110-я отдельная механизированная бригада (командир 110-й ОМБр - полковник, Чумак Николай Николаевич); 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха (командир 53-й ОМБр - полковник, Титенко Дмитрий Анатольевич), - сказано в сводке СЦКК.

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