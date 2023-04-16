В Иверском монастыре вблизи Донецкого аэропорта прошло Пасхальное Богослужение Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате боевых действий в 2014 году в районе донецкого аэропорта монастырь сильно пострадал. Сестры монастыря покинули обитель вместе с главной святыней монастыря - чудотворной Иверской иконой Божией Матери. Первое после большого перерыва богослужение в обители состоялось 25 февраля 2016 года.

В Иверском монастыре вблизи Донецкого аэропорта прошло Пасхальное Богослужение Фото: Иван ЖИЛЯК

В этот храм на пасхальное богослужение собралось около сотни прихожан из разных районов Донецка. Многие из них шли пеши от железно-дорожного вокзала, а это чуть больше трех километров.

Внутри храма уже нет зияющих дыр, крыша перекрыта. О войне напоминают только треснутые от силы взрывов окна, которые выходят на разрушенную донецкую гавань и следы от осколков на стенах.

Пасха - древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа - событие, которое является центром всей библейской истории.

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