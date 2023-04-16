Пекари ДНР передали семи православным батальонам 700 пасхальных куличей

Православные священники провели службы на хлебозаводах. Фото: Николай ИВАНОВ

Пекари Донецкой Народной Республики передали семи православным батальонам семьсот пасхальных куличей. Об этом сообщила пресс-служба пищевой компании «Антант-Донбасс».

- По инициативе учредителя компании «Атлант-Донбасс» Руслана Богданова семи Православным батальонам мы передали 700 пасхальных куличей торговой марки «Урожай», которые освятил иерей Николай (Файзулин) так же, во время обряда присутствовал инок Киприан. После передачи куличей он провел беседу с нашими бойцами, - говорится в сообщении.

«Атлант-Донбасс» выпускает пасхальные куличи под торговой маркой «Урожай» на семи хлебозаводах в Донецке, Макеевке, Харцызске, Снежном, Шахтерске и Горловке. Православные священники провели службы на всех предприятиях компании.

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