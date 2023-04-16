В ДНР доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Фото: «Единая Россия»

В Донецкую Народную Республику доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Всероссийской партии «Единая Россия».

- «Единая Россия» помогла доставить Благодатный огонь на Донбасс. Лампаду из Иерусалима привезли в один из храмов региона», - сказали в партии.

На празднование светлого праздника в ДНР приехали первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, депутаты Госдумы Зураб Макиев и Дмитрий Саблин.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня) в Иерусалиме. Чудо вселенского масштаба, которому нет научного объяснения, символ веры, надежды, очищения, торжества света над тьмой и жизни над смертью. - Христос воскресе, - ликуют верующие и передают друг другу святое пламя.

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