Министр просвещения России вручил грамоты педагогам из ЛНР, чьи бывшие ученики стали героями СВО

Педагоги Республики внесли большой вклад в патриотическое воспитание будущих защитников Отечества. Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил с рабочим визитом образовательные учреждения Луганской Народной Республики, где вручил благодарственные грамоты ряду педагогов Республики. Среди их бывших учеников были военнослужащие, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

— Министр просвещения принял участие в церемонии награждения, где вручил почетные грамоты Минпросвещения России педагогам, внесшим значительный вклад в обучение и воспитание военнослужащих СВО в период их обучения в школе, которым впоследствии были присвоены государственные награды Луганской Народной Республики и Российской Федерации, — отметили в пресс-службе ведомства.

Также Сергей Кравцов вручил нагрудный знак «За милосердие и благотворительность» Минпросвещения России ректору Луганского педагогического университета Жанне Марфиной за за систематическую материальную и нематериальную благотворительную помощь в организации и проведении мероприятий для детей и молодежи.

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