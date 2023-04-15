Председатель Правительства ДНР рассказал о том, как будут организованы перевозки в мариупольском порту

В ближайшее время Правительство решит все технические вопросы работы порта. Фото: Пушилин/ТГ

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики рассказал о том, как будут организованы перевозки зерна и строительный материалов в порту Мариуполя. Новый вариант поможет удешевить логистику и разгрузит контрольно-пропускные пункты. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

— Вместе с Денисом Пушилиным, Дмитрием Патрушевым и Валерием Леоновым осмотрели причалы и площадки, которые могут использоваться для хранения и перевалки зерна. Определились, что суда, доставляющие в Республику стройматериалы, в обратный путь будут отправляться груженными нашим зерном, — рассказал Председатель.

Евгений Солнцев добавил, что в ближайшее время Правительство рассчитывает урегулировать все технические вопросы.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил, что вывоз зерна через Мариупольский морской порт начнется в ближайшие две недели. По словам Пушилина, главная задача — использовать инфраструктуру порта для поставок зерна в другие регионы России.

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