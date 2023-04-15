В ЛНР открылась двухсотая ячейка РДДМ «Движение первых»

Открытие юбилейной ячейки в ЛНР посетил министр просвещения России Сергей Кравцов. Фото: МОН ЛНР

В Луганском учебно-воспитательном комплексе № 50 имени А.В.Федорчука открылась двухсотая в Луганской Народной Республике ячейка российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ЛНР.

— Многим нужно поучиться у вас, ведь вы прошли многие через трудности и всегда шли вперед, при этом достигая больших результатов. А главный результат — это вы, те самые ребята, молодое поколение нашей страны, которое не сломить никому. Сохранение нашей культуры, наших традиций — это самое главное и я уверен, что, будучи участниками «Движения Первых», вы будете лучшими, многие будут равняться на вас, — подчеркнул министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Напомним, что молодежное движение «Движение первых» было создано по поручению руководства России в декабре 2022 года. Сейчас ячейки РДДМ открыты по всей стране, в том числе и в новых регионах. Движение ставит перед собой цель патриотического воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных духовных и нравственных целей.

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