Военнослужащие и ветераны батальона «Спарта» высоко оценили решение Президента о создании фонда «Защитники Отечества»

Военнослужащие высказали свое мнение по многим волнующим их вопросам. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики совместно с первым замруководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко и командиром «Спарты» Артемом Жогой посетили батальон «Спарта». Военнослужащие и ветераны подразделения рассказали о своем отношении к созданию фонда «Защитники Отечества», а также обсудили другие волнующие вопросы. Об этом Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

— Бойцы высоко оценили решение Президента России Владимира Путина о создании специального государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам СВО. Важно, что поддержка касается и участников боевых действий в Донбассе начиная с 2014 года, и семей погибших бойцов, — добавил Пушилин.

Врио Главы Республики подчеркнул, что после разговора с бойцами Сергей Кириенко заехал в представительство фонда в Республике, которое находится в стадии подготовки к открытию.

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