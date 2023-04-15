Более 70 тысяч детей в ДНР прошли профилактический медосмотр

Диспансеризация школьников в Республике продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Профилактическими медицинскими осмотрами уже охвачено более 77 тысяч детей в Донецкой Народной Республике. Врио Главы ДНР, первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетили Донецкий центр первичной медико-санитарной помощи №11. В нем проходят медосмотр школьники, которые из-за дистанционного обучения не могут пройти его в школе. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Михаил Мурашко сообщил, что профилактическим медицинским осмотром в Республике уже охвачено более 77 тыс. детей, из них у 56 тыс. впервые выявлены патологии. Более двух тыс. школьников направлены на госпитализацию, — отметил глава региона. — Будем прикладывать все усилия, чтобы до конца учебного года диспансеризацию прошли все, в том числе и дети, обучающиеся дистанционно.

Денис Пушилин также осмотрел специализированные автомобили, поставленные в Республику в рамках гуманитарной помощи. Машин всего 106, 15 из которых используется для медосмотров детей, а 23 – в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах. Врио Главы Республики поблагодарил Владимира Путина за решение провести медицинские осмотры в новых регионах страны.

— Спасибо за принятое Президентом решение, позволяющее обеспечить раннее выявление хронических заболеваний у детей и коррекцию основных факторов риска их развития, — отметил Пушилин

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