В Мариуполе прошла первая городская ярмарка вакансий

Рабочие специальности всегда востребованы. Фото: Администрация Мариуполя

Ярмарка прошла 14 и 15 апреля на базе Мариупольского городского центра занятости в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

- На открытии ярмарки профильный заместитель Евгений Бодягин выразил уверенность, что незанятые мариупольчане смогут найти работу по душе и оперативно решить вопрос официального трудоустройства, - рассказал руководитель администрации Мариуполя Олег Моргун.

Свои вакансии горожанам представили и муниципальные предприятия. Так, директор МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс» Юлия Росич рассказала о преимуществах участия в стройбригадах по восстановлению домов. А представители МУП АГМ «Мариупольтранс» ознакомили соискателей с возможностями трудоустройства водителями пассажирского транспорта.

Как и в Донецке, а так же других городах Республики, водителей не хватает.

На ярмарке были и люди с ограниченными возможностями. Им дали консультации, рассказали о возможностях пройти курсы и тренинги.

На ярмарке можно было пройти семинары по технике поиска работы и эффективной самопрезентации для успешного собеседования с работодателем, изучить азы построения карьеры.

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