«Ситуация непростая, но внушает оптимизм»: Сергей Кириенко и Денис Пушилин посетили подразделение «Сомали»

Командир подразделения рассказал о ситуации на линии соприкосновения. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил подразделение батальона «Сомали». Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— С Сергеем Кириенко посетили подразделение «Сомали», его командир Байкот рассказал, как развивается ситуация на передовой. Она непростая, но внушает оптимизм, — подчеркнул врио Главы Республики.

Напомним, что сегодня Сергей Кириенко и Денис Пушилин приехали в Мариуполь, где, в том числе, посетили восстановленный Свято-Никольский храм. Он был серьезно поврежден в результате ожесточенных боев за город. Также Денис Пушилин посетил одну из аптек Мариуполя, где проверил ассортимент и доступность цен. Врио Главы заявил, что дефицита лекарств в городе нет.

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