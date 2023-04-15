Глава Минздрава ДНР рассказал о важности сдачи донорской крови в Республике

Почетные доноры получают особые награды и льготы. Фото: Толстыкина/ТГ

Глава министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики призвал жителей региона сдавать кровь, чтобы спасти жизни. Донорская кровь и ее компоненты помогают в лечении пострадавших мирных жителей, военнослужащих, людей с онкологической патологией и детей с заболеваниями крови. Об этом Дмитрий Гарцев рассказал в своем телеграм-канале.

— Кровь, ее компоненты и препараты ежедневно применяются для лечения и спасения жителей Республики. Многие сознательные граждане Республики регулярно сдают кровь и становятся почетными донорами. Этих людей объединяет желание помочь, — отметил министр здравоохранения.

Дмитрий Гарцев подчеркнул, что Национальный день донора отмечается в России 20 апреля.

— 20 апреля в Национальный день донора я сдам кровь для тех, кому она жизненно необходима. Призываю каждого из вас обратить внимание на важность донорства и внести свой вклад в спасение ближнего, — рассказал глава Минздрава Республики.

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