Врио Главы ДНР заявил, что в Мариуполе нет дефицита лекарств

Стоимость лекарств в аптеках Мариуполя остается доступной для людей (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетили одну из аптек Мариуполя, где ознакомились с ассортиментом и доступностью цен на лекарства. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— Побеседовали с провизором, она подтвердила, что дефицита препаратов не испытывают, ценовая политика, по ее выражению, «для людей». Аптек еще не хватает, над увеличением их количества работают местные власти, — отметил Денис Пушилин.

Напомним, что сегодня врио главы ДНР совместно с Сергеем Кириенко посетили восстановленный Свято-Никольский храм в Мариуполе. Здание храма было сильно повреждено, но даже во время ожесточенных боев в городе богослужения в нем не прекращались. Сейчас здание православного храма полностью восстановили. В нем пришлось менять окна и заделывать крышу, а также восстанавливать витражи.

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